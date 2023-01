Tennis-Hammer! Nummer 1 Alcaraz verpasst Australian Open

Carlos Alcaraz wird nicht an den Australian Open teilnehmen. Der Spanier sagt wegen einer Verletzung ab.

Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz (19) wird verletzungsbedingt nicht an den Australian Open teilnehmen.

Das gab der spanische Tennis-Shootingstar am Freitagabend via Twitter bekannt. Er habe im Training eine Muskelverletzung am rechten hinteren Oberschenkel erlitten.