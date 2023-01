Anzeige

Bundesliga: Haller, Moukoko, Reyna - diese fünf Baustellen muss Borussia Dortmund schließen Haller und Co: Die Baustellen des BVB

Patrick Berger

Borussia Dortmund ist ins Winter-Trainingslager nach Marbella aufgebrochen. Sébastien Haller ist endlich zurück – und doch bleiben BVB-Coach Edin Terzic viele Baustellen.

Mit voller Kapelle in Marbella!

In Bestbesetzung ist Borussia Dortmund am Freitag ins erste Winter-Trainingslager nach zwei Jahren Corona-Pause nach Marbella aufgebrochen. In der spanischen Sonne soll der Grundstein für eine aus schwarz-gelber Sicht erfolgreichere Restrunde gelegt werden. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Unter den 28 Spielern war auch Sébastien Haller. Gut gelaunt schrieb der Ivorer erst am Flughafen in Dortmund-Holzwickede und später auf dem Trainingsplatz „La Dama de Noche“ an der andalusischen Küste Autogramme. Der 28 Jahre alte Stürmer, der vor einem halben Jahr an Hodenkrebs erkrankt war, schuftet hart fürs Comeback. Steht er zum Auftakt am 22. Januar gegen Augsburg schon in der Startelf?

Diese und vier weitere Fragen stellen sich die BVB-Fans derzeit.

Wird Haller rechtzeitig fit?

Dass Sébastien Haller endlich wieder zurück ist, freut nicht nur die BVB-Fans. Auch viele Anhänger anderer Klubs jubelten über die Nachricht, dass der Ex-Frankfurter nach zwei Operationen und Chemotherapien wieder mit der Mannschaft trainieren kann.

Nach SPORT1-Informationen spulte Haller bereits um Weihnachten herum über Tage hinweg ein hartes Trainingsprogramm ab. Er, so sagen sie im Klub, muss bisweilen gar gebremst werden. Seine Motivation und sein Ehrgeiz sind nach langer Leidenszeit ungebrochen groß. Der Dortmunder Rekord-Einkauf, der im Sommer für über 30 Millionen Euro geholt wurde, will der Mannschaft endlich helfen.

Die für gewöhnlich gut informierte Süddeutsche Zeitung warf zuletzt einen Einsatz im Heimspiel gegen Augsburg am 22. Januar in den Raum. Von BVB-Seite wurde das auf Nachfrage weder bestätigt noch dementiert. Klar ist: Die Verantwortlichen um Trainer Edin Terzic üben bewusst keinen Druck aus, geben dem Angreifer die nötige Zeit. Täglich werden Blutwerte abgenommen, gecheckt und überwacht.

Zwar ist Haller schon deutlich weiter, als man Mitte November, kurz nach einer zweiten Operation, gedacht hatte. Ein Einsatz in zwei Wochen könnte aber wohl noch zu früh kommen. Man wolle Haller „ganz behutsam“ aufbauen, wie Sportchef Sebastian Kehl sagte. „Er bewegt sich mit der Mannschaft und hat auch schon Ballformen gemacht. Wir müssen schauen, wie er auf die Belastung reagiert.“

Bekommt Terzic die Defensivprobleme in den Griff?

Sechs Gegentore kassierte der BVB in den letzten beiden Spielen des Jahres 2022 – zwei gegen Wolfsburg (0:2), vier gegen Gladbach (2:4). Klar ist: Terzic muss die Schießbude wieder zumachen.

Mit 21 Gegentoren hinkt seine Borussia den eigenen Ansprüchen hinterher, steht zudem in der Tabelle nur auf Rang sechs, neun Punkte hinter Spitzenreiter Bayern. Im Winter-Camp in Marbella wird ein Hauptaugenmerk auf der Defensivarbeit liegen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bleibt Moukoko beim BVB?

Wann unterschreibt Moukoko endlich? Diese Frage stellen sich die BVB-Fans. Boss Kehl hat das Thema ganz oben auf seiner Marbella-Agenda stehen.

Die Fronten im Vertragspoker sind aktuell allerdings verhärtet. Ein letztes Angebot mit einem Grundgehalt von rund 3 Millionen Euro plus Boni hat die Moukoko-Seite bislang zurückgewiesen.

Nach SPORT1-Informationen liegt dem BVB ein Vorschlag mit einem Gegenangebot vor. In Marbella sollen die Gespräche mit den Beratern Patrick Williams und Wolfgang Gsell wieder aufgenommen und nach Möglichkeit finalisiert werden.

Brisant: Moukoko hat längst das Interesse von anderen Top-Klubs wie Chelsea und Barcelona geweckt und darf seit dem 1. Januar frei verhandeln.

Sagt Bellingham „Goodbye“?

Neben dem Vertrag von Moukoko laufen unter anderem auch die Papiere von Marco Reus, Mats Hummels, Mahmoud Dahoud und Raphael Guerreiro aus.

Kehl hat in den nächsten Wochen also eine Menge Arbeit. Von großer Bedeutung ist allen voran die Personalie Jude Bellingham. Der Vertrag mit dem Super-Talent läuft zwar noch bis 2025 (ohne Ausstiegsklausel), mit einem Verbleib über den Sommer hinaus rechnen allerdings nicht mal mehr die kühnsten Optimisten.

Bellingham kann sich die Vereine aussuchen, allen voran die Engländer Liverpool und City sowie Real Madrid sind im Rennen. Der BVB möchte alsbald eine Entscheidung von Bellingham haben: Bleiben oder gehen! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Anders als bei Erling Haaland vor rund einem Jahr, bei dem es zwischenzeitlich zu eskalieren drohte, will man nicht unnötig viel Zeit verstreichen lassen. Gespräche mit den Berater-Eltern Denise und Mark sowie mit Bellingham sollen in diesem Monat geführt werden.

Kriegt Terzic Reyna in den Griff?

Giovanni Reyna zählt zweifelsohne zu den größten Talenten beim BVB, hat das in 93 Pflichtspielen (zwölf Tore, 14 Assists) mehrfach gezeigt.

Verletzungsrückschläge warfen den 20 Jahre alten US-Amerikaner immer wieder zurück, ließen freilich auch mental Spuren an ihm. Bei der WM in Katar stand der Angreifer wegen lustloser Auftritte im Training sogar kurz vor dem Rauswurf. (Wirbel um Reyna immer absurder)

Terzic, der als Talente-Flüsterer gilt, muss Reyna in diesen Tagen in Marbella aufpäppeln. Schafft er das, ist der so talentierte Reyna quasi wie ein Neuzugang.