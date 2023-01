Snooker: Skandal versetzt Deutsche Billard-Union in Aufruhr - "Müsste man knallhart durchgreifen"

Das hatten sich die Verantwortlichen sicherlich komplett anders vorgestellt - so unmittelbar vor dem Start des Masters am Wochenende.

Doch das neue Jahr begann, wie das alte geendet hatte: Mit einem lauten Knall in der sonst so leisen Snooker-Welt.

Die Manipulationsaffäre um angeblich verschobene Spielergebnisse zieht immer größere Kreise , macht dabei auch vor Topspielern nicht Halt - und bringt deshalb sogar die deutsche Szene gehörig in Wallung.

Nicht der erste Snooker-Skandal

„Es wundert mich nicht bei diesen Summen, die dort im Spiel sind. Es ist in der Vergangenheit ja auch schon öfter passiert“, sagt Helmut Biermann bei SPORT1 .

Der Präsident der Deutschen Billard-Union (DBU) mit Sitz in Herne zeigt sich fassungslos - weil der aktuelle Skandal eben keineswegs ein Einzelfall ist.

Deutsche Billard-Union in Wallung

Nicht nur China-Stars im Brennpunkt

Nach Neujahr folgten mit Zhao Xintong, Nummer neun der Welt und eine Art „Ziehsohn“ des Snooker-Superstars Ronnie O‘Sullivan, sowie Zhang Jiankang dann die nächsten beiden Profis. (SERVICE: So funktioniert Snooker)

Den Auftakt im Oktober hatte die Sperre des ehemaligen English-Open-Gewinners Liang Wenbo gemacht, seither wuchs die Liste auf zehn chinesische Spieler an. Neben Xintong ist mit dem Master-Champion von 2021, Yan Bingtao, ein zweiter Akteur der Top 16 betroffen.

Wie kaputt ist der Snooker-Sport nun also? Ist es das Ende des Gentleman-Images? Auch Rolf Kalb zeigt sich fassungslos.

Weltverband untersucht die Vorfälle

„Es war erst das zweite Mal in der Geschichte des Snookers, dass ein Finale über eine solch lange Distanz zu null ausgegangen ist“, erklärt Kalb, der die Diskussionen in den Sozialen Medien verfolgt: „Natürlich fragen sich dann die Leute, ob ein ehrliches Match gespielt wurde oder nicht - das kann man nicht verdenken.“

„Werden alle über einen Kamm geschoren“

Was dann dabei herauskommen mag, lässt Biermann bei SPORT1 offen. Nur soviel: An wirklicher Bestrafung habe „die Main-Tour kein Interesse, weil sie die Topspieler natürlich behalten wollen.“

Was ihn aber so oder so ärgert: „Wir werden da alle über einen Kamm geschoren. Der Fernsehzuschauer wird uns sicher mit ins Boot holen, weil er keine Differenzierung sieht.“