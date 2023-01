Skeleton: Deutscher Männer-Doppelsieg beim Heim-Weltcup

Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer (Oberhof) und der Olympia-Zweite Axel Jungk (Oberbärenburg) haben in Winterberg für einen deutschen Doppelsieg gesorgt. Weltmeister Grotheer lag nach dem zweiten Durchgang 0,39 Sekunden vor seinem Teamkollegen und übernahm mit dem ersten deutschen Weltcup-Sieg bei den Männern im Sauerland seit 14 Jahren die Führung in der Gesamtwertung. Dritter wurde der Brite Matt Weston - 0,01 Sekunden hinter Jungk.

Hannah Neise als einzige Deutsche auf dem Podest

Bevor der Bob- und Skeleton-Tross am 26. Januar für die WM nach St. Moritz reist, stehen noch zwei Weltcups in Altenberg am 13. und 20. Januar an. Bei der WM-Generalprobe im Erzgebirge werden außerdem die EM-Titel vergeben.