FC Bayern: Darum spielt Star-Neuzugang Daley Blind mit einem Defibrillator

Mit seinem Neuzugang Daley Blind an Bord hat der FC Bayern sein Trainingslager in Doha bezogen. Dass der frühere Ajax-Star überhaupt noch Fußball spielt, ist nicht selbstverständlich.

Der FC Bayern ist am Freitag ins Trainingslager in Katar geflogen - mit an Bord war auch Neuzugang Daley Blind, dessen ablösefreie Verpflichtung der deutsche Rekordmeister am Donnerstagabend bekannt gegeben hatte. (Bayern verkündet Blitz-Transfer)