Eiskunstlauf-DM: Schott gleitet zum siebten Titel

Nicole Schott dominiert in Oberstdorf die Konkurrenz © AFP/SID/PASCAL GUYOT

Mit einer ausdrucksstarken Kür glitt Nicole Schott bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Oberstdorf zu ihrem siebten nationalen Titel.

Am Ende ihrer „Bohemian Rapsody“ nickte Nicole Schott erleichtert mit dem Kopf: Mit einer ausdrucksstarken Kür glitt die für den Essener JEV startende Lokalmatadorin bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften zu ihrem siebten nationalen Titel. Ihr einziger Sturz beim dreifachen Flip fiel dabei kaum negativ ins Gewicht.

"Ich habe mich richtig gut gefühlt und hatte auch in der zweiten Hälfte der Kür noch eine gute Kondition", sagte die 26 Jahre alte Sportsoldatin. Dennoch fühlt sich für Schott der eigene Körper mittlerweile anders an als bei ihrem ersten nationalen Titelgewinn vor zwölf Jahren an gleicher Stelle: "Alles tut ein bisschen mehr weh als früher."