Biathlon: Doll im Pokljuka-Sprint Vierter

Ex-Weltmeister Benedikt Doll ist im ersten Biathlon-Weltcuprennen des Jahres knapp am Podest vorbeigelaufen. Der 32-Jährige kam am Freitag im Sprintrennen über 10 km auf der slowenischen Pokljuka nicht über Rang vier hinaus. Mit einer Strafrunde betrug sein Rückstand auf Johannes Thingnes Bö (1 Schießfehler), der einen erneuten norwegischen Dreifachsieg anführte, 1:03,3 Minuten. Zum Podium fehlten Doll acht Sekunden.

Für Dominator Bö war es bereits der sechste Weltcupsieg in dieser Saison und der 58. seiner Laufbahn. Zweiter wurde sein Bruder Tarjei Bö (0/+48,1 Sekunden) vor Sturla Holm Laegreid (1/+55,6). "In die Top Sechs zu laufen, ist eine gute Leistung. Ich bin sehr zufrieden", sagte Doll, der rund einen Monat vor Beginn der Heim-WM in Oberhof weiter auf seinen zweiten Podestplatz der Saison warten muss.

Weiter geht es für die Biathleten am Samstag (14.45 Uhr) mit dem Verfolger. Zum Abschluss stehen am Sonntag erstmals in dieser Saison das Single Mixed (11.45 Uhr) und die Mixed-Staffel (14.25 Uhr/alle ZDF und Eurosport) an.