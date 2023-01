Biathlon: Benedikt Doll verpasst Podest in Pokljuka bei Sprint-Weltcup - Bö und Norwegen unaufhaltsam

Beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka verpasst Benedikt Doll eine Top-Drei-Platzierung im Sprint nur knapp. Kein Kraut gewachsen ist gegen Norwegen um Dominator Bö.

Ex-Weltmeister Benedikt Doll ist im ersten Biathlon-Weltcuprennen des Jahres knapp am Podest vorbeigelaufen.

Der 32-Jährige kam am Freitag im Sprintrennen über 10 km auf der slowenischen Pokljuka nicht über Rang vier hinaus. (NEWS: Alles zum Biathlon)

Für Dominator Bö war es bereits der sechste Weltcupsieg in dieser Saison und der 58. seiner Laufbahn. Zweiter wurde sein Bruder Tarjei Bö (0/+48,1 Sekunden) vor Sturla Holm Laegreid (1/+55,6).

„In die Top Sechs zu laufen, ist eine gute Leistung. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Doll, der rund einen Monat vor Beginn der Heim-WM in Oberhof weiter auf seinen zweiten Podestplatz der Saison warten muss.

Johannes Kühn (4/+2:43,8) wartet weiter auf die zweite Hälfte seiner Norm für die Heim-WM in Oberhof (8. bis 19. Februar), David Zobel (3/+3:54,4) verpasste sogar die Verfolgung.

Weiter geht es für die Biathleten am Samstag (14.45 Uhr) mit dem Verfolger. (alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)

Zum Abschluss stehen am Sonntag erstmals in dieser Saison das Single Mixed (11.45 Uhr) und die Mixed-Staffel (14.25 Uhr) an.