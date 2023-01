FC Liverpool: Cody Gakpo vor Debüt im FA Cup - Niederländer erstmals im Klopp-Kader

Cody Gakpo steht vor seinem Debüt für den FC Liverpool. Trainer Jürgen Klopp nimmt seinen Winterneuzugang am Samstag im FA Cup erstmals in den Kader auf.

„Ja, er ist im Rennen. Er wird natürlich in den Kader aufgenommen“, wurde Teammanager Jürgen Klopp am Freitag auf der Vereinshomepage zitiert. Die Reds empfangen am Samstag in der dritten FA-Cup-Runde die Wolverhampton Wanderers. Gakpo werde „irgendwie definitiv involviert“ sein, sagte Klopp.