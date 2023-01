Bundesliga: Spielerberater Jörg Neblung teilt gegen Freiburg-Profi Sallai aus

Streich emotional: "Wenn jemand anders hier Trainer wäre, wäre es auch so"

Auch in diesem Winter hatte Freiburg-Profi Roland Sallai wohl erneut auf einen Vereinswechsel spekuliert.

Jetzt scheint klar: Durch den Abgang von SC-Offensivspieler Kevin Schade zum FC Brentford wird der Ungar allerdings wohl erneut in Freiburg bleiben (müssen).

Spielerberater Neblung findet klare Worte

Dabei hatte der 25-Jährige seinen Vertrag im Breisgau erst im März 2021 verlängert, weshalb SC-Sportvorstand Jochen Saier und Klemens Hartenbach am längeren Hebel sitzen.

Wie der kicker berichtet, soll sich Sallai mit seinen Beraterwechseln einen attraktiven Transfer versprochen haben. Doch seine Berater scheiterten immer wieder an den Vorstellungen des SC Freiburg - weshalb sich Sallai die nächste Agentur suchte.

Spielervermittler Jörg Neblung stößt das Verhalten des 25-jährigen Ungar sauer auf: „Jeder Berater bekommt den Spieler, den er verdient, aber diesen Spieler hat am Ende echt keiner verdient!“, polterte Neblung auf Twitter.

Demnach rechne man sich im Breisgau bis zu 20 Millionen Euro Ablöse anstatt den zuvor vermuteten zehn Millionen Euro. Angebote in dieser Höhenordnung gab es bislang noch nicht für den Ungar, der sich nun in der Rückrunde für die nächste Aufgabe ab Sommer 2023 empfehlen will.