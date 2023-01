Schneemangel: Freestyle-Weltcup in Font-Romeu abgesagt

Der für den 12. bis 14. Januar geplante Weltcup der Ski-Freestyler im französischen Font-Romeu ist endgültig gestrichen worden. Wie der Internationale Skiverband FIS am Freitag bekannt gab, war die in der vergangenen Woche angekündigte Verlegung auf einen neuen Termin und an einen anderen Ort „trotz der Bemühungen der Organisatoren“ nicht möglich.