NFL-Drama um Bills-Star Hamlin - Bengals-Gegenspieler Higgings äußert sich erstmals NFL-Drama! Hamlin-Kontrahent spricht

Nach Drama um NFL-Star: Ärzte sprechen von "erheblichen Fortschritten"

Bills-Star Damar Hamlin versetzt die NFL durch seinen Herzstillstand beim Monday Night Game in Aufruhr. Nun meldet sich sein Gegenspieler bei den Bengals erstmals zu Wort.

Dieser Schock hatte die NFL mächtig aufgewirbelt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Im Monday Night Game gegen die Cincinnati Bengals war Starspieler Damar Hamlin von den Buffalo Bills nach einem Hit mit Gegenspieler Tee Higgins zusammengebrochen und musste auf dem Spielfeld nach einem Herzstillstand reanimiert werden.

Inzwischen ist klar, dass das Hamlin außer Lebensgefahr ist, wie die Bills in einem Statement erklärten. Der Zustand des 24-Jährigen, der aktuell im University of Cincinnati Medical Center betreut wird, habe sich in „den vergangenen 24 Stunden bemerkenswert gebessert“, hieß es am Donnerstag.

NFL-Drama! Hamlin-Kontrahent äußert sich erstmals

Nun hat sich auch Gegenspieler Higgins erstmals zu Wort gemeldet. Der Bengals-Receiver war wenige Sekunden vor dem Drama von Hamlin getackelt worden, bevor dieser dann erst aufstand, um dann doch wieder zu Boden zu gehen und das Bewusstsein zu verlieren.

„Natürlich war es schwer, weil ich etwas mit der Szene zu tun hatte“, sagte Higgins - und bedankte sich auch für den Beistand seiner Person gegenüber: „Jeder hat mir geholfen, mich wieder gut zu fühlen.“

Auch Hamlins Mutter hatte Kontakt zu dem Bengals-Star aufgenommen, um ihm Zuspruch zu geben. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

„Ich habe mit seiner Mutter gesprochen und alles ist in Ordnung, es geht ihm gut. Also bin auch ich im Moment in einem guten Zustand“, erklärte Higgins. „Es fühlt sich gut an, einfach zu wissen, dass es ihm gut geht, und ich fühle mich dadurch innerlich auch viel besser.“

Higgins erhält Nachricht von Hamlin-Mutter

Dem 23-Jährigen war der Schockmoment zuvor sehr nahe gegangen. „Ich dachte zunächst, dass er einfach umgefallen ist, um eine Strafe zu provozieren oder dass einer meiner Jungs ihn angerempelt hat“, so Higgins. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

„Ich habe nur den Sturz gesehen. Ich habe noch einmal hingesehen und dann erst gemerkt, was passiert ist. Ich habe versucht, an nichts Schlimmes zu denken. Ich wusste aber, dass es etwas Verrücktes und etwas Tragisches war“, fügte der Receiver an, der froh war, dass Hamlins so schnell medizinisch versorgt wurde und die Partie abgebrochen wurde. „Ich wäre wohl nicht in der Lage gewesen, den Rest des Spiels zu absolvieren.“

Beim letzten Spiel der regulären Saison am kommenden Sonntag gegen die Baltimore Ravens ist zumindest Higgins nun wieder dabei. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Wenngleich er nicht zur Normalität zurückkehren kann und von einer emotionalen Rückkehr ins Training am Mittwoch berichtete: „Es ist sehr schwierig das zu vergessen. Am Ende des Tages sind wir aber Profis und müssen unseren Job erledigen. Wir müssen den Fokus irgendwie wieder finden.“