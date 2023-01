Gute Nachrichten vom BVB zu Sébastien Haller

Der im vergangenen Sommer an Hodenkrebs erkrankte Torjäger soll nach zwei Operationen und einer Chemotherapie den nächsten Schritt Richtung Comeback machen.

In Marbella bestreitet der BVB zwei Testspiele gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf (10. Januar) und drei Tage später gegen den FC Basel. Nach 15 Spielen liegt der Vizemeister in der Bundesliga nur auf Rang sechs. Die bisher unbefriedigende Saison wird am 22. Januar gegen den FC Augsburg fortgesetzt.