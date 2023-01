FC Bayern mit fünf Youngsters nach Katar - Blind dabei, zwei Stars fehlen

Der FC Bayern fliegt auch in diesem Jahr wieder nach Katar, um sich auf den zweiten Saisonabschnitt vorzubereiten. Ein Neuzugang und fünf Youngsters sind an Bord, zwei Stars fehlen dagegen.

Am Freitag gab der deutsche Rekordmeister seinen Kader für den alljährlichen Trip nach Doha bekannt. Neuzugang Daley Blind ist mit dabei, Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer und WM-Teilnehmer Noussair Mazraoui fehlen dagegen auf der Liste. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Während der Marokkaner laut Vereinsangaben nach einer Corona-Infektion an einer Herzbeutel-Entzündung leidet, flog der Österreicher wegen einer Influenza nicht mit.

Die verletzten Profis Manuel Neuer, Sadio Mané, Lucas Hernández und Bouna Sarr werden ihr Reha-Programm in den kommenden Tagen in München fortsetzen, hieß es in einem Statement. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)