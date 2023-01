Anzeige

WWE-Beben perfekt! Skandal-Mogul Vince McMahon holt sich Macht zurück WWE-Beben perfekt: Ex-Boss ist zurück

Vince McMahon drängt nun offen zurück an die Spitze von WWE © Imago

Martin Hoffmann

Der über einen Sex- und Schweigegeldskandal gestürzte WWE-Boss Vince McMahon macht mit seinem Comeback Ernst - und vollzieht einen folgenschweren Schritt.

Es waren nicht nur leere Worte!

Der über einen Sex- und Schweigegeld-Skandal als WWE-Boss gestürzte Vince McMahon bestätigt die Berichte über seine Comeback-Absichten und holt sich einen Teil seines Einflusses zurück - ein offener Machtkampf mit seinen Nachfolgern und der eigenen Familie hat begonnen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Anzeige

„WWE hat sich bei Sasha Banks womöglich in einen historischen Irrtum reingesteigert“: Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Vince McMahon bugsiert sich zurück an die Macht

In einer selbst versandten Pressemitteilung bestätigte McMahon einen vorausgegangenen Bericht des Wall Street Journal, dass er sich selbst und zwei alte Vertraute in das Board of Directors zurückwählt, das Führungsgremium des Unternehmens, über das er als Hauptanteilseigner weiterhin die Macht ausübt.

Mit dem 77 Jahre alten McMahon kehren die früheren Liga-Co-Präsidenten George Barrios und Michelle Wilson zurück - die McMahon Anfang 2020 selbst gefeuert hatte, angeblich wegen Meinungsverschiedenheiten über die strategische Ausrichtung des Unternehmens im Kontext des Konkurrenzkampfs mit Rivale AEW.

Im Gegenzug sollen drei bisherige Board-Mitglieder ihren Posten räumen, die der aktuellen Führung dienen - diese besteht aus McMahons Tochter Stephanie, Nick Khan und dem als „Chief Content Officer“ fürs operative Produkt zuständigen McMahon-Schwiegersohn „Triple H“ Paul Levesque.

Der mit mehreren schweren Vorwürfen sexueller Übergriffe und Affären belastete McMahon macht auch deutlich, dass er „erwartet, die Rolle des exekutiven Chairman of the Board zu übernehmen“ - von Tochter Stephanie, die zugleich zusammen mit Nick Khan CEO der Firma ist. Ein offener Affront, deren Konsequenzen nicht abzusehen sind. (Chronologie des WWE-Skandals: So verlor Vince McMahon seine Macht)

Laut Wall Street Journal hatte das Board of Directors eine Rückkehr McMahons noch im Dezember einstimmig abgelehnt, da sie „nicht im Interesse der Aktionäre“ sei.

McMahon will über möglichen WWE-Verkauf mitbestimmen

McMahons offizielle Begründung für den Comeback-Anlauf: WWE stehe „an einem kritischen Punkt seiner Geschichte“, er müsse eingreifen bei den Verhandlungen der 2024 auslaufenden TV-Verträge, vor allem mit Blick auf den Trend, dass „immer mehr Firmen die intellektuellen Rechte der Inhalte auf ihren Plattformen besitzen wollen“. Im Klartext: Es geht um einen möglichen Verkauf von WWE an ein großes Medienunternehmen - und dass McMahon seine nötige Zustimmung dafür von seiner Rückkehr in eine Machtposition abhängig macht.

Anzeige

McMahon notiert: „Der einzige Weg für WWE, das volle Kapital aus dieser Gelegenheit zu schlagen ist meine Rückkehr als Chairman und meine Unterstützung des Managements für die kommenden Medienrechte-Verhandlungen und die Auslotung strategischer Alternativen.“

McMahon versichert im selben Atemzug, dass er sich damit nicht gegen das aktuelle, „außergewöhnliche Management-Team“ stellen wolle und dieses seine „volle Unterstützung“ habe: „Ich will nicht, dass meine Rückkehr irgendeinen Einfluss auf ihre Rollen, Pflichten und Verantwortlichkeiten hat.“ Wie viel die Versicherung wert ist, muss sich zeigen, gerade auch mit Blick darauf, dass er neue, alte Führungskräfte mit eigenem Gestaltungsanspruch mitbringt.

Der Patriarch war immer für seine Kontrollwut bekannt und bestätigt mit seinem jüngsten Coup auch seinen Ruf, nicht von der Macht lassen zu können - dies hatten in den letzten Jahren seines Regimes auch der zeitweise entmachtete Schwiegersohn Levesque und auch Stephanie zu spüren bekommen, die kurz vor dem Aufkommen des Skandals eine rätselhafte „Auszeit“ bei WWE eingelegt hatte.

McMahon kündigt am Ende auch noch nebulös an, in den kommenden Tagen „bestimmte Ergänzungen an den Unternehmensstatuten“ vorzunehmen, um sichergehen, „dass die Unternehmensverfassung die Aktionärsrechte weiter ordnungsgemäß ermöglicht und unterstützt“.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Strategischer Coup: Diesmal steigen die Aktien

Anders als bei den ersten Berichten des Wall Street Journal über McMahons geplantes Comeback stiegen die Unternehmens-Aktien diesmal um über 10 Prozent an. In dieser Hinsicht erwies es sich als strategisch geschickt von McMahon, das Thema Verkauf zu thematisieren - der Schritt, von dem auch die Aktionäre am meisten profitieren würden.

Anzeige

Dem Wall Street Journal hatte bereits im Dezember berichtet, dass McMahon seinen Rücktritt im Sommer bereue und zurück an die Macht wolle. Er hätte sich „schlecht beraten“ gefühlt und sei inzwischen sicher, dass sich alles in Wohlgefallen aufgelöst hätte - trotz parallel dazu neu veröffentlichter Vorwürfe und Klagen wegen angeblicher sexueller Übergriffe.

McMahon wurde schon im Dezember aktiv

Nun meldet das Medium, das mit seinen investigativen Reports über den Skandal eine Schlüsselrolle bei dem Sturz des Moguls spielte: McMahon hätte bereits im Dezember das Board of Directors schriftlich kontaktiert und seine Absichten klargemacht.

Das Board hätte eingewilligt, McMahon bei den TV- und Verkaufs-Verhandlungen einzubeziehen - es blieb ihm auch keine andere Wahl, denn Hauptanteilseigner McMahon verfügt in der Unternehmensstruktur über eine rund 80-prozentige Stimmmacht. Einem Verkauf hätte er so oder so zustimmen müssen.

Einstimmig abgelehnt hätte das Board dagegen eine aktive Rückkehr McMahons ins operative Geschehen, das für keine gute Idee gehalten werde.

Vor allem hätte das Gremium von McMahon eingefordert, alle durch den Skandal entstandenen Kosten aus eigener Tasche zu begleichen - und von einer Rückkehr abzusehen, so lange die Untersuchungen der Regierung zum Thema noch andauerten. Letzteres hat McMahon abgelehnt und nun stattdessen offen die Machtprobe gesucht.

Wie sich das alles aufs Tagesgeschehen von WWE, die unter Triple H aufgekommene Aufbruchstimmung und die Wrestling-Landschaft auswirkt, ist noch nicht abzusehen.

Wissenswertes zum Thema Wrestling: