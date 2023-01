FC Bayern: Blind verrät, was “ausschlaggebend” für Transfer

In einem Statement auf der Klubwebsite hat Blind, der mit der Rückennummer 23 auflaufen wird, Gründe für den Transfer und klare Ziele formuliert. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Der ehemalige Manchester United-Spieler gab an, dass es ihm vorrangig um Trophäen gehe: „Uns steht nun der wichtigste Teil der Saison bevor, in dem es um die Titel geht - und ein Verein wie der FC Bayern kann jede Trophäe gewinnen. Der Hunger nach Titeln hier im Klub war ausschlaggebend für meine Entscheidung.“

Gute Aussichten für Blind

Blind ist siebenmaliger niederländischer Meister mit Ajax sowie FA-Cup und Europa-League-Sieger mit Manchester United. Zudem stand der 32-Jährige bei der WM 2022 in allen fünf Partien für sein Land von Beginn an auf dem Platz. Kein schlechter Schnitt, aber da geht noch was.