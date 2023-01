Big-Wave-Surfer Freire verstirbt in Nazare

Ein Surfer in den Wellen vor Nazare © AFP/SID/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Die Szene der Big-Wave-Surfer trauert um den Brasilianer Marcio Freire. Der 47-Jährige ist am berühmten Spot Nazare in Portugal ums Leben gekommen.

Die Szene der Big-Wave-Surfer trauert um den Brasilianer Marcio Freire. Der 47-Jährige ist am berühmten Spot Nazare in Portugal ums Leben gekommen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf lokale Behörden.

"Ein 47-jähriger Mann brasilianischer Nationalität starb heute Nachmittag, nachdem er beim Surfen in Praia do Norte gestürzt war", hieß es in einer Erklärung der nationalen Schifffahrtsbehörde. Wiederbelegungsmaßnahmen hätten den erfahrenen Sportler nicht mehr retten können.