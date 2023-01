Bundesliga: Bayern-Legende Franck Ribéry gratuliert Uli Hoeneß zum Geburtstag

Uli Hoeneß feiert am Donnerstag seinen 71. Geburtstag. Bayern-Ikone Franck Ribéry gratuliert seinem ehemaligen Klub-Präsidenten und richtet nette Worte an ihn.

Der Franzose, der beim italienischen Serie a-Klub US Salernitana seine Karriere beendete und dort bald ins Management aufsteigen soll, richtete via Twitter bewegende Worte an seinen ehemaligen Weggefährten.