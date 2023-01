Anzeige

Premier League: Mahrez wird zum Matchwinner von Manchester City gegen den FC Chelsea Mahrez stürzt Chelsea in die Krise

Manchester City gewinnt dank des goldenen Treffers von Riyad Mahrez das nominelle Spitzenspiel der Premier League und bleibt Tabellenführer Arsenal auf den Fersen.

Die Stamford Bridge - sie kann so laut sein, und doch war sie nach der Niederlage am Donnerstagabend wieder einmal so leise.

Unsbesondere dank eines gut aufgelegten Kevin De Bruyne und dem goldenen Torschützen Riyad Mahrez setzte sich Manchester City beim FC Chelsea mit 1:0 durch. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Während sich die Chelsea-Krise auf Tabellenplatz zehn fortsetzt, rückt City auf Rang zwei bis auf fünf Punkte an Arsenal heran, nachdem sich die Gunners am Dienstag torlos von Newcastle United getrennt hatten.

Dabei stellte Chelsea-Trainer Graham Potter mit Kai Havertz denjenigen von Beginn auf, der sich bereits am Boxing Day den WM-Frust von der Seele geschossen hatte. Auch Raheem Sterling genoss das Vertrauen seines Landsmannes, sorgte allerdings nach drei Minuten für den ersten Tiefschlag.

Chelsea-Stars Pulisic und Sterling verletzen sich

Nach einem misslungenen Hackenpass fasste sich der Flügelstürmer an den hinteren rechten Oberschenkel, die Partie war nach nur 180 Sekunden für ihn schon wieder vorbei. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Auch sportlich konnte die Partie die hohen Erwartungen zunächst nicht erfüllen Erst in der 17. Minute legte Havertz den Ball im Strafraum auf Christian Pulisic, ehe Stones in letzter Sekunde von hinten das Bein dazwischen bekam und den US-Amerikaner am Abschluss hinderte.

Doch es kam noch schlimmer für Chelsea: Nach Raheem Sterling musste nun auch Pulisic nach dieser Aktion verletzt raus, Neuzugang Chukwuemeka kam in die Partie.

Kurz vor der Pause wurde Erling Haaland dann ein erstes Mal am Strafraum freigespielt, der Norweger verzog jedoch - der erste Torschuss von City, bei denen Nationalspieler Ilkay Gündogan von Beginn an zum Einsatz kam. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Mahrez erzielt goldenes Tor für Manchester City

Doch gerade als die Pause in greifbarer Nähe erschien, setzte der Neuzugang von Aston Villa, Carney Chukwuemeka, zu einem Dribbling in halblinker Position an und knallte den Ball an den Pfosten.

Das war allerdings dann auch die letzte Offensivaktion des FC Chelsea für eine lange Phase, denn nach der Pause dominierte City die Partie nahezu nach Belieben.

Und in der 63. Minute folgte die Belohnung schließlich. Nach einem starken Zuspiel von Jack Grealish musste der Algerier Riyad Mahrez den Ball lediglich zum 1:0 über die Linie drücken.