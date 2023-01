EuroLeague: Schlusslicht Alba schlägt Tabellenführer Vitoria

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der EuroLeague für eine Überraschung gesorgt und den nächsten Sieg eingefahren.

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der EuroLeague für eine Überraschung gesorgt und den nächsten Sieg eingefahren. Gegen den bisherigen Tabellenführer Baskonia Vitoria präsentierten die Berliner sich nervenstark und gewannen mit 85:84 (54:48). Zuvor hatte Alba den Negativtrend von zwölf Pleiten in Folge durch einen Sieg in Lyon stoppen können.