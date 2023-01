Euroleague: Krimi! Alba Berlin setzt gegen Baskonia Vitoria ein Ausrufezeichen

ALBA Berlin siegt in der Euroleague sensationell gegen Spitzenreiter Baskonia Vitoria. Die Hauptstädter bestehen vor allem in einer spannenden Schlussphase.

Die deutschen Basketball-Klubs haben in der EuroLeague einen Schritt aus der Krise gemacht. Schlusslicht ALBA Berlin sorgte beim 85:84 (54:48)-Erfolg über den bisherigen Tabellenführer Baskonia Vitoria für eine Überraschung, während Bayern München gegen Panathinaikos Athen wenig Probleme hatte.

Für den deutschen Meister Alba war Guard Jaleen Smith mit 18 Punkten bester Werfer, Topscorer der Partie war Pierria Henry mit 19 Punkten. Zuvor hatten die Berliner eine Negativserie von zwölf Pleiten in Folge durch einen Sieg in Lyon gestoppt. Vitoria hatte in der Königsklasse seit November kein Spiel verloren. (DATEN: Alle Infos zur Euroleague)