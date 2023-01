Bundesliga: Ex-DFB-Spieler Marvin Plattenhardt verlässt Hertha

„ Der Vertrag läuft im Sommer aus, das ist beschlossen und mit dem Spieler und seinen Beratern klar besprochen“, sagte Bobic der Zeitung am Donnerstag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Plattenhardts Arbeitspapier in der Hauptstadt endet nach insgesamt neun Jahren im Sommer. Der siebenfache Nationalspieler kommt in Berlin auf insgesamt 221 Bundesligaspiele, in denen er acht Tore erzielen und 35 weitere vorbereiten konnte.