Handball-WM: Müller-Spirra ersetzt Bommes im ARD-Moderationsteam

Nun muss der 46-Jährige erneut aus eigenem Antrieb absagen - diesmal für die Handball-WM vom 11. bis 29. Januar in Polen und Schweden. (DATEN: Spielplan der Handball-WM)

Auch diesmal gibt der Sender in einer Pressemitteilung gesundheitliche Gründe bei Bommes für den Ausfall an.

Bommes verzichtet auf Handball-WM

Dabei wird der Moderator auf der ARD-Homepage folgendermaßen zitiert: „Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen und verzichte daher konsequenterweise auf die Moderation der diesjährigen Handball-WM.“