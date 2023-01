Im Wechsel: Ironman-WM zukünftig auf Hawaii und in Nizza

Die Ironman-WM ist zukünftig in Nizza und Hawaii © AFP/GETTY IMAGES/SID/JULIO AGUILAR

Die Ironman-WM hat eine neue zweite Heimat gefunden. Wie die Veranstalter am Donnerstag bekannt gaben, finden zukünftig im Wechsel zwischen Nizza und Hawaii die legendären Triathlon-Rennen der Frauen und Männer statt. Premiere ist am 10. September, wenn die Männer ihren Weltmeister in der französischen Küstenstadt ermitteln.