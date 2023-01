Vierschanzentournee: Alle DSV-Adler für Bischofshofen qualifiziert - aber keine Top-Platzierung

Für das Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen sind alle deutschen Springer qualifiziert. Glänzen kann von den DSV-Adlern aber niemand.

Angeführt von Constantin Schmid sind alle sechs deutschen Skispringer beim Finale der Vierschanzentournee am Freitag in Bischofshofen dabei.

Schmid landete in der Qualifikation bei 132 m und belegte mit 134,1 Punkten Platz 13. Tagesbester war der in der Gesamtwertung führende Norweger Halvor Egner Granerud mit einem Satz auf 137 m und 151,9 Punkten, dahinter belegte sein Verfolger Dawid Kubacki (Polen/137,5/147,5) Platz zwei.

DSV-Adler kommen nicht in Fahrt

Bundestrainer Stefan Horngacher sah Licht und Schatten bei seinen Springern. „Es ist so, dass unsere Spitzenleute nicht so in Fahrt kommen, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte er im ZDF.