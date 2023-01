Bundesliga: Bremen leiht Kanadier Ronan Kratt bis Saisonende aus

Werder Bremen sichert sich bis Saisonende die Dienste eine kanadischen Talentes. Ronan Kratt wechselt aus Kanada an die Weser.

Der 19-Jährige Kanadier kommt bis Juli auf Leihbasis an die Weser, zunächst soll er allerdings bei der U23 eingesetzt werden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Der Rechtsaußen kommt vom kanadischen Klub York United FC. Der in den USA geborene Stürmer spielte auch schon in Deutschland – in der U19 des SSV Ulm. Im Sommer verließ der Kanadier, der auch einen US-amerikanischen Pass besitzt, Ulm nach einem Jahr und unterschrieb einen Vertrag bis Ende 2023 bei York United.