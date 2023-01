Andretti will mit Cadillac in die Formel 1

Michael Andretti will mit General Motors in die Formel 1 © AFP/GETTY IMAGES/SID/RACHEL MURRAY

Die amerikanische Rennsport-Größe Michael Andretti will gemeinsam mit dem Automobilriesen General Motors in die Formel 1 einsteigen. Das teilten Andretti Global und der US-Hersteller am Donnerstag mit. General Motors würde dabei seine Edelmarke Cadillac ins Rennen schicken.