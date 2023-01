Roger Schmidt: Chelsea mit "respektlosem Verhalten" gegenüber Benfica Lissabon

Rekordsumme! Chelsea will diesen Argentinien-Star holen

Die Transferwelt des Fußballs dreht sich auch nach der WM in Katar weiter, die meisten Protagonisten entstammen aus der Weltmeistermannschaft.

Enzo Fernandez wurde im Wüstenstaat zum besten jungen Spieler des Turniers ausgezeichnet. Der 21-Jährige wurde zum Edelhelfer für Lionel Messi auf dem Weg zum WM-Titel. Kein Wunder also, dass schon jetzt im Winter die Topklubs in der Warteschlange für einen Transfer des Mittelfeldmannes stehen.

Noch steht er allerdings unter Vertrag bei Benfica Lissabon – und das soll auch so bleiben! Zumindest wenn es nach seinem Trainer geht: Ex-Leverkusen-Coach Roger Schmidt.

Schmidt äußerte sich am Donnerstag auf einer Presskonferenz zu dem umgarnten Argentinier. „Wir lieben ihn und wollen, dass er bei Benfica bleibt“, und doch gebe es zahlreiche Interessenten und Offerten. Eine Überraschung ist das nicht, schließlich zeigte Enzo Fernandez in Katar durch ein Tor, eine Vorlage und speziell seine Laufleistung die eigenen Qualitäten auf.

Chelsea will Fernandez

An dem Verein, der Enzo Fernandez unbedingt haben will, hat Schmidt allerdings etwas auszusetzen. Obwohl Schmidt auf der Pressekonferenz den Namen des Klubs nie in den Mund nimmt, dürfte er allen Beteiligten klar sein: Es ist der FC Chelsea. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)