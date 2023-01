Hoffenheim: Platzt bei Kasper Dolberg noch einmal der Knoten?

Die TSG Hoffenheim schnappt sich den dänischen Nationalstürmer Kasper Dolberg. Einst als Megatalent betitelt, verlief seine bisherige Karriere nicht so wie erhofft. Doch die Lehrjahre könnten sich nun auszahlen.

Dort ist er als Leihgabe aus Nizza neben Jacob Bruun Larsen und Robert Skov nun der dritte Däne im Bunde. Der 25-Jährige kennt Skov nicht nur aus der Nationalmannschaft, durchlief mit ihm auch weite Teile seiner Jugendzeit bei Silkeborg IF.

Dolbergs bestehender Vertrag in Nizza läuft noch bis 2024. Zuvor war er an den FC Sevilla ausgeliehen, wusste dort zuletzt aber nicht zu überzeugen.

Bevor Dolberg 2019 für 20 Millionen Euro in Nizza unterschrieb, stand er für Ajax Amsterdam auf dem Platz. Bei den Niederländern erzielte er in 85 Spielen 24 Tore.

Dolberg in jungen Jahren offensiver Hoffnungsträger

In Amsterdam wurde er seinem Ruf zunächst gerecht. Mit gerade einmal 18 Jahren wurde er Profi- und Stammspieler, erzielte 16 Tore in der Eredivisie und erreichte mit Ajax das Finale der Europa League. Als Belohnung wurde er zum „Talent des Jahres“ in den Niederlanden gekürt.