Mysteriöse Entwickler-Legende kehrt zurück – DARAN hat IceFrog zwei Jahre gearbeitet

Dota 2 wird seit einiger Zeit kritisch betrachtet. Die regelmäßigen Balance-Patches, die das MOBA in der Regel spannend und herausfordernd halten sollen, wirkten in der jüngeren Vergangenheit eher lahm und uninspiriert. Nun deutet sich die Rückkehr einer wahren Entwickler-Legende an, die Dota 2 neues Leben einhauchen soll.