Eishockey: Kameramann Nathan Eidse wird bei U20-WM zum TV-Hit

Kuriose Bierbestellung! So solidarisch sind Eishockey-Fans

„Ich bin ein ziemlich bescheidener Mensch. Ich mag es nicht, von dem abzulenken, was die Kamera eigentlich liefert“, sagte er. Die Idee für die Tarnung der Kamera kam vom wohl besten Eishockey-Spieler aller Zeiten: Wayne „The Great One“ Gretzky, der mittlerweile 61 Jahre alt ist.

Kameramann komplett in Weiß

Es wisse, um das Privileg, so nah am Spielgeschehen zu sein. Während der Partie nimmt er die meiste Zeit auf der Strafbank Platz. Tore, TV-Timeouts und die Sirene bedeuten für ihn dann wieder Showtime. Seine Hauptaufgabe liegt im Einfangen von Emotionen, dem Zuschauer das Gefühl zu geben, mittendrin zu sein.

Spieler müssen sich an Eidse gewöhnen

Auch als das 17-jährige Eishockeytalent Connor Bedard für die Kanadier gegen die Slowakei in der Overtime mit einem Sololauf das Halbfinale klarmachte, war Eidse zur Stelle.

Um die Atmosphäre einzufangen, stand der ehemalige Goalie bereits beim Warm-up auf dem Eis. Nicht zu unterschätzen: Die Spieler müssen sich erst einmal an den Mann in Weiß gewöhnen.

„Am Anfang war es sonderbar“, merkte der österreichische Stürmer Vinzenz Rohrer an, der in der Organisation der ZSC Lions groß wurde. „Hut ab vor diesem Kerl. Er schleicht sich immer an allen vorbei.“