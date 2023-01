"Warum sollte Kevin Trapp zum FC Bayern gehen?" Spielerberater äußert sich zu Gerücht

Trapp zu Bayern? Berater verwundert

„Alexander Nübel zurückzuholen, würde bedeuten, dass die Bayern plötzlich eine klare Priorität auf den jungen Torhüter setzen. Damit würde man das ganze Schema rund um Manuel Neuer infrage stellen“, sagte er der Sportschau zum Keeper-Casting: „Das andere ist Kevin Trapp: Warum sollte er in einer Phase, in der er blendend dasteht mit Eintracht Frankfurt, zu den Bayern gehen und darauf warten, bis Manuel Neuer wieder fit wird oder nicht?“

Neblung war mit Bayern im Austausch

„Mit Yann Sommer hätte ich auch nicht richtig gerechnet, weil er in Mönchengladbach eigentlich sehr gut aufgehoben ist und sich einen Status erarbeitet hat, den nicht viele Spieler haben“, findet Neblung, zu dessen Klienten unter anderem der im Sommer zu Manchester City gewechselte Stefan Ortega gehört. Er gibt aber zu, dass er sehr genau hinschaut bei diesem Thema. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Wir sind alle sehr gespannt. Zumal ich mit den Bayern bis vor kurzem noch im Austausch war. Da war noch ein ganz anderes Profil gefordert. Alles war auf Manuel Neuer zugeschnitten. Das ist nicht so gut, weil wir jetzt sehen: Es wird sehr schwierig, jemanden zu verpflichten. Und wenn ich Qualität haben will, dann wird das einiges an Geld kosten.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)