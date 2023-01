Skispringen: Philipp Raimund - Deutschlands Hoffnung auf bessere Tournee-Zeiten?

DSV-Adler droht Gau - Kubacki siegt in Innsbruck

Schon in der Qualifikation am Tag zuvor hatte es einen heftigen Dämpfer gegeben. Völlig unerwartet verpasste es Karl Geiger, sich für den Wettkampf zu qualifizieren. Alle Hoffnungen auf eine gute Tournee-Platzierung von Deutschlands bestem Skispringer waren futsch. (NEWS: Alles zum Skispringen)

Raimund Lichtblick im deutschen Team

Und es wurde nicht besser. Große Teile des Teams performten weit unter ihren Möglichkeiten, Andreas Wellinger fiel als 18. in der Gesamtwertung zudem noch ordentlich zurück (Tournee, Qualifikation zum vierten Springen in Bischofshofen ab 16.30 Uhr im LIVETICKER) .

Doch trotz aller Tristesse – Markus Eisenbichler brachte diese mit den Worten „Die Stimmung im Team ist beschissen“ zum Ausdruck – ein kleiner Lichtblick strahlt dennoch am Horizont. Sein Name: Philipp Raimund.

Der 22-Jährige, der den Spitznamen „Hille“ trägt, ist das neue Gesicht am deutschen Skisprung-Himmel. „Der Hille ist echt ein lustiger und aufgeweckter Kerl, ich würde auch sagen ein extrovertierter Kerl. Er geht auf die Leute zu. Er ist extrem unbedarft. Ich glaube, der scheißt sich einfach nix“, wurde Raimund von Teamkollege Karl Geiger beschrieben.

DSV-Youngster überzeugt mit unbedarfter Art

Vor allem seine erfrischende Art hat es Fans und Teamkollegen angetan. „Manchmal müssen ihn die Trainer bremsen. Wenn er in seiner Euphorie ist, würde er nur noch Autogramme und Interviews geben - und den nächsten Sprung verpassen“, so Geiger weiter.

Doch der Youngster weiß nicht nur mit seinem Wesen zu überzeugen. In Oberstdorf landete er auf Rang 14, in Garmisch-Partenkirchen auf Platz 15 und beim dritten Springen in Innsbruck war er beim deutschen Debakel als 13. der beste DSV-Adler. (SERVICE: Alle Ergebnisse)