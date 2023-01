Freiburg verlängert Vertrag mit U20-Nationalspieler Schmidt

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit dem U20-Nationalspieler Kenneth Schmidt verlängert. Wie die Breisgauer am Donnerstag bekannt gaben, rückt der 20 Jahre alte Defensivspieler zudem in den Profikader auf. Über die genauen Vertragsinhalte machte der Sport-Club wie gewohnt keine Angaben. Schmidt kam 2017 in die Freiburger Jugendabteilung und debütierte 2020 in der zweiten Mannschaft.