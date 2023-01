Tränen bei Ex-Bayer-Star: "Ich fühle mich schuldig"

Leon Bailey vergibt gegen Wolverhampton eine große Chance. Der Ex-Bayer-Star zeigt sich emotional - was wiederum die Fans begeistert.

Aston Villas Leon Bailey hat beim 1:1 gegen Wolverhampton in der Premier League für Fassungslosigkeit bei den Fans gesorgt, nachdem er kurz vor dem Ende der Nachspielzeit die Chance auf die Führung vergeben hatte.

Es war jedoch Baileys Reaktion auf seinen sportlichen Patzer, die die Fans noch mehr beeindruckte, weswegen sie ihm schnell vergaben. Der Ex-Leverkusener brach nämlich in Tränen aus, blieb verzweifelt auf dem Rasen liegen. Sichtlich mitgenommen mussten ihn seine Mannschaftskameraden trösten.

Im Nachgang der Partie wandte sich der Angreifer dann auf Instagram an die Fans, um sich für seinen Fehlschuss zu entschuldigen. „Es tut mir so leid. Ich fühle mich schuldig, dass ich heute Abend nicht alle 3 Punkte mitgenommen habe“, schrieb er ihn seiner Instagram-Story.

Fans halten zu Bailey

„Es ist ja nicht so, dass er absichtlich danebengeschossen hat", so ein Fan in den sozialen Medien. „Es war eigentlich erfreulich, seine Reaktion zu sehen und wie verzweifelt er den Sieg für uns holen wollte." Ein anderer schrieb: „Kopf hoch Leon, sei nicht zu hart zu dir! Du hast fantastisch gespielt und hattest Pech, jeder Villa-Fan hat gesehen, wie sehr dir das weh tat."