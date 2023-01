Handball: Skandal um André Fuhr verkommt zur Posse

Der Fall André Fuhr hält den deutschen Handball weiter in Atem © Imago

Nach den heftigen Vorwürfen gegen Trainer André Fuhr setzte der deutsche Handball-Bund eine externe Kommission ein. Diese bestand aus der Soziologin Carmen Borggrefe, dem Kriminologen Christian Pfeiffer, Meike Schröer als Fachberaterin und Expertin in der Prävention sexualisierter Gewalt, Angela Marquardt als Vertreterin der betroffenen Athletinnen und für psychologische Aspekte Benny Barth.

Pfeiffer bestätigt Differenzen

Eine Ansicht, die auch Prof. Dr. Christian Pfeiffer teilt. „Ich fand die Erklärung nachvollziehbar und richtig. Ich habe es auch in der Gruppe gesehen, dass es überraschend ausgeprägte Spannungen gab, die ein Zusammenarbeiten extrem erschwerten“, erklärte er im Handball-Podcast Anwurf .

Diese haben sich bereits beim ersten Treffen in Frankfurt angebahnt. „Es gab schon erste Andeutungen, aber wir hofften auf gute Perspektiven“, erinnert sich der Kriminologe.

Doch im Anschluss kam es für ihn zum großen Knall. „Im E-Mail-Schriftverkehr entstanden dann Irritationen und der DHB-Vorstand und Präsidenten regten an, dass wir eine Video-Konferenz durchführen. Bei diesem Treffen wurde dann offenkundig, dass wir nicht harmonieren und es falsch wäre, einzelne zu bitten: ‚Steigen Sie doch bitte aus, damit die Arbeit erleichtert werden kann.‘ Das wäre grundfalsch gewesen, denn man konnte nicht einen Schuldvorwurf erheben, dass die Person für Unruhe gesorgt hat“, schilderte er den Prozess.

Expertinnen widersprechen der Darstellung des DHB

Doch genau diese Darstellung wirft Fragen auf. Denn innerhalb der Kommission scheint es unterschiedliche Auffassungen zu den Gründen zu geben. So teilte Prof. Dr. Carmen Broggrefe auf SPORT1-Nachfrage mit: „Entgegen der Pressemitteilung des DHB gab es in meiner Wahrnehmung keine ‚persönlichen Differenzen‘ oder ‚zwischenmenschliche Konflikte‘, sondern es gab innerhalb der Kommission sachlichen Dissens in Fragen der Aufarbeitung. Darüber hinaus möchte ich mich zu diesem Thema nicht äußern.“