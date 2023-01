Leichtathletik: Der Nacktjubler hört auf - Das Ende eines skurrilen Skandal-Stars

Er prügelte live im TV auf einen Konkurrenten ein, schubste Maskottchen umher und verlor als „Nacktjubler“ einen großen Titel - wegen all seiner Eskapaden erlangte Mahiedine Mekhissi traurige Berühmtheit.

„Ich höre auf, weil die Lust nicht mehr da ist. Es macht mir keinen Spaß mehr, zum Training zu gehen“, sagte Mekhissi der L‘Equipe : „Ich hatte das Gefühl, dass es an der Zeit war, aufzuhören.“

Nacktjubel bei EM in Zürich sorgte für Aufsehen

Sportlich war Mekhissi über Jahre der Schrecken der dominierenden Kenianer. Er holte drei Olympiamedaillen, war zweimal WM-Dritter, gewann fünf EM-Titel - doch Freunde in der Szene hatte der 37-Jährige kaum. In Erinnerung bleibt Mekhissi vor allem für seinen „Nacktjubel“ bei der EM 2014 in Zürich.