Transfermarkt: Jetzt baggert der FC Barcelona an einem Eintracht-Verteidiger!

Historisch! So lief das Traumjahr der Eintracht

Der FC Barcelona befindet sich auf der Suche nach Verstärkung für die Innenverteidigung. Der Blick der Katalanen wandert dabei in Richtung Eintracht Frankfurt. Evan N‘Dicka ist im Sommer ablösefrei.

Verliert Eintracht Frankfurt mit Evan N‘Dicka eine Stütze der vergangenen Jahre ablösefrei an den FC Barcelona?

Wie SPORT1 weiß, haben die Katalanen ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des Franzosen, der 2018 für rund sechs Millionen Euro von Zweitligist AJ Auxerre an den Main wechselte.

N‘Dicka soll Eintracht schon abgesagt haben

Ein sofortiger Abgang im Winter kommt für beide Parteien aktuell jedoch nicht infrage. Der FC Sevilla soll das spanischen Medienberichten zufolge zwar anstreben, will alle Hebel in Bewegung setzen und Gelder freischaufeln. Doch daran haben weder die Eintracht noch N‘Dicka selbst Interesse.

Sofortigen Wechsel streben weder Eintracht noch N‘Dicka an

Die Frankfurter ihrerseits verfolgen auch im Jahr 2023 weiterhin große Ziele. N‘Dicka ist unumstrittener Stammspieler, der Linksfuß ist Leistungsträger und hat in jungen Jahren bereits 162 Pflichtspiele auf dem Buckel.

Europäische Topklubs haben N‘Dicka auf dem Radar

Barcelona könnte also zuschnappen und im Sommer einen starken Bundesliga-Innenverteidiger zum Nulltarif holen. Die Defensive ist aus diversen Gründen (Verletzungspech, fehlende Qualität einzelner Profis) nicht immer sattelfest. Das erneute Vorrundenaus in der Champions League wird Trainer Xavi dazu bewegen, weitere Kaderkorrekturen vorzunehmen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

In den direkten Duellen im Europa-League-Viertelfinale konnte sich der frühere Weltklasse-Profi aus nächster Nähe ein Bild von N‘Dicka machen. Was er dort gesehen hat, überzeugte ihn - trotz Platzverweises tief in der Nachspielzeit - offenbar.