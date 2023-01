Rosi Mittermaier tot: Skilegende mit 72 Jahren gestorben - Olympia 1976 als Höhepunkt

Rosi Mittermaier ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Die deutsche Ski-Legende ging bei Olympia in die Geschichtsbücher ein.

Die Familie bestätigte dies dem BR . „Wir als Familie geben die traurige Nachricht bekannt, dass unsere geliebte Ehefrau, Mama und Oma am 04.01.2023 nach schwerer Krankheit im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen ist“, hieß es von der Familie.

In die Geschichtsbücher ging die Ski-Legende, die mit vollem Namen Rosa Katharina Mittermaier-Neureuther heißt, bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck ein. Sie gewann sowohl Gold in der Abfahrt als auch im Slalom und legte Silber im Riesenslalom drauf. Nach diesem Erfolg wurde sie „Gold-Rosi“ getauft.