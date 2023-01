Anzeige

AEW Dynamite: Emotionale Titel-Überraschung beim WWE-Rivalen Titel-Überraschung bei WWE-Rivale AEW

Darby Allin (vorn) und Mentor Sting bejubelten bei AEW Dynamite einen großen Sieg © AEW

Martin Hoffmann

Der WWE-Rivale All Elite Wrestling kürt Darby Allin wieder zum TNT-Champion - und streut Hinweise, dass Mercedes Moné alias Sasha Banks kommende Woche einschlagen könnte.

WWE-Konkurrent AEW hat das neue Jahr mit einem etwas überraschenden Paukenschlag eingeläutet: Darby Allin ist wieder Champion!

Der für seine halsbrecherischen Aktionen bekannte Highflyer besiegte im Hauptkampf der TV-Show Dynamite den bisherigen Titelträger Samoa Joe und sorgte damit drei Tage vor seinem 29. Geburtstag für das passende Happy End des AEW-Debüts in der Stadt Seattle - Allins Geburtsort.

Darby Allin hat wieder den Titel, den er mitdefiniert hat

Für den jungen Zögling der Legende Sting ist es die zweite Regentschaft mit dem Titel, den er stark mitdefiniert hat: Seine erste Regentschaft zwischen 2020 und 2021 - nach einem Sieg über den mittlerweile zu WWE gewechselten Liga-Mitgründer Cody Rhodes - war die bislang längste.

Das Titelmatch war vergangene Woche kurzfristig aufgebaut worden, als Allin eine Attacke Joes auf Ex-Champion Wardlow unterband. In dieser Woche wurde Allins Heldenrolle weiter gefestigt, als er vor dem Match auch dem ebenfalls in Seattle geborenen Nachwuchstalent Nick Wayne gegen Joe zu Hilfe kam.

Allin besiegte Joe letztlich, indem er Joes Chokehold widerstand und mit seinen Spezialaktionen Code Red und Coffin Drop konterte. Emotionale Jubelszenen mit Sting und dem jungen Wayne folgten. (HINTERGRUND: Warum Darby Allin drei Jahre obdachlos war)

Bereitet AEW die Bühne für die frühere Sasha Banks?

Besondere Aufmerksamkeit ruhte bei Dynamite auch auf dem Aufbau des starbesetzten Tag-Team-Matches der Frauen, der laut einem Bericht des DAZN-Reporters Steven Muehlhausen im AEW-Debüt von Mercedes Moné - der früheren Sasha Banks - münden soll.

Für die Dynamite-Show am Mittwoch in einer Woche vor ungewohnt großer Kulisse im Kia Forum in Los Angeles war vorab ein Match von Monés früherer WWE-Kollegin Saraya (Paige) mit einer Mystery-Partnerin gegen Britt Baker und Damenchampion Jamie Hayter angekündigt. Nun wurde aber nicht Moné, sondern Ex-AEW-Damenchampion Toni Storm als Saraya-Partnerin enthüllt - in einem Segment, in dem Saraya Storm Ex-Damenchampion Hikaru Shida vorzog.

Glaubt man dem Bericht von Muehlhausen, ist die Story nur ein Ablenkungsmanöver - und es gäbe für AEW vorab noch eine Möglichkeit, das klar zu machen: In der Nacht zum Samstag gibt es noch die Show Rampage - die diesmal live ausgestrahlt wird und Raum bieten würde. Einen recht auffälligen Hinweis in Richtung Moné, gab in jedem Fall die angebliche Gegnerin Baker, die sich in einem Interview bei Dynamite als „Boss“ bezeichnete - und damit auf Sasha Banks‘ WWE-Spitznamen anspielte.

Moné hatte am Mittwoch bei der Japan-Liga NJPW ihren ersten Auftritt nach ihrem WWE-Abgang zum Jahresende hingelegt.

AEW Dynamite - die weiteren News und Highlights:

- Im ersten Kampf des Abends setzte AEW ein weiteres Statement: Der aufstrebende Ricky Starks feierte gegen den früheren WWE- und AEW-Champion Chris Jericho seinen bislang größten Sieg und knüpfte damit an das Momentum an, das er mit seiner furiosen Promo-Ansprache gegen Champion MJF gewonnen hatte. Nach dem Match ging die Jericho Appreciation Society auf Starks los und wehrte auch Jerichos Sensations-Besieger Action Andretti ab, der helfen wollte.

- Im zweiten Titelmatch des Abends stärkte AEW zwei weitere Eigengewächste: Das Kult-Duo The Acclaimed behielt die Tag-Team-Titel gegen Legende Jeff Jarrett und dessen Kumpel Jay Lethal. Jarrett und Lethal schienen nach einer unfairen Aktion Jarretts wie die Sieger - doch ein einschreitender zweiter Ringrichter ließ den Kampf neu starten.

- Der Pay Per View Revolution am 5. März scheint sein erstes Match zu haben, World Champion MJF stellte Rivale Bryan Danielson einen Titelkampf in Aussicht - wenn er bis zum 8. Februar fünf handverlesene Gegner von MJF besiegen kann. Danielson verlangte im Gegenzug. für den Erfolgsfall die Matchklausel bestimmen zu dürfen: Er wählte ein 60-minütiges Iron Man Match.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 4. Januar 2023:

Ricky Starks besiegt Chris Jericho

AEW World Tag Team Title Match: The Acclaimed (c) besiegen Jeff Jarrett & Jay Lethal

Bryan Danielson besiegt Tony Nese

Swerve Strickland besiegt AR Fox

Jade Cargill & Red Velvet besiegen Kiera Hogan & Skye Blue