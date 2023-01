Premier League: Selbstdemontage eines Idols - Lampard droht das Aus bei Everton

Die Stimmung rund um den Goodison Park ist seit dem Dienstagabend am Tiefpunkt.

Bei der 1:4-Heimniederlage gegen Brighton schien das Team von Cheftrainer Frank Lampard in der zweiten Hälfte von allen guten Geistern verlassen. Zwischen der 51. und 57. Minute schossen die Seagulls drei Tore und setzten die Gastgeber schachmatt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Das Elfmetertor von Demarai Gray in der Nachspielzeit war nur noch eine Randerscheinung. Am Ende stand für die Toffees das siebte Spiel ohne Sieg - eine katastrophale Bilanz

Enttäuschender Jahresstart könnte Folgen haben

Für den früheren Chelsea-Star, der vor knapp einem Jahr nach Liverpool wechselte, könnte die Bilanz kaum ernüchternder ausfallen. In 41 Pflichtspielen holte er im Schnitt lediglich 1,07 Punkte pro Partie.

Auch bei Chelsea blieb der Erfolg aus

Auch bei „seinen“ Blues, wo Lampard zwischen Juli 2019 und Januar 2021 Cheftrainer war, hatte er nicht an seine glorreichen Zeiten als Spieler angeknüpft - im Gegenteil. Erst als Thomas Tuchel übernahm, ging es für Chelsea wieder bergauf. Am Ende gewann der deutsche Trainer die Champions League.

Ist auch das Everton-Kapitel für den 44-Jährigen bald vorbei? „Wenn der Vorstand Lampard entlässt, ist das ein weiterer Misserfolg für ihn“, erklärte die frühere Everton-Ikone Neville Southall nach der Heimpleite am Dienstag.

Everton-Fans: „Schmeißt den Vorstand raus“

Agesichts des Gegentorregens in der zweiten Halbzeit ließen die leidgeprüften Fans ihren Unmut aber vor allem an den Klub-Bossen aus („Schmeißt den Vorstand raus!“) und strömten schließlich lange vor dem Schlusspfiff zu den Ausgängen.

Das Problem der Toffees liegt dabei vor allem in der Offensive: In der laufenden Saison gelang es nur einmal, mehr als ein Tor zu erzielen. Der Fußball ist für viele Fans teilweise nur schwer zu ertragen - und Trainer Lampard hat an der Spielweise natürlich großen Anteil.