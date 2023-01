Darts: Alle Highlights im Überblick - So spektakulär wird das Jahr 2023

Mit der Darts-WM hat die PDC bereits für einen spektakulären Start in das Jahr 2023 gesorgt. Doch dies war nur der Auftakt. SPORT1 zeigt die Highlights der kommenden zwölf Monate,

Mit Gabriel Clemens stößt erstmal ein Deutscher bis ins Halbfinale im altehrwürdigen Ally Pally vor und löst eine unfassbare Darts-Euphorie in Deutschland aus.

Im Finale krönte sich Michael Smith, der das Märchen des „German Giants“ im Halbfinale beendet hatte, nach zwei verlorenen WM-Endspielen erstmals zum Weltmeister und springt damit auch an die Spitze der PDC Order of Merit. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)