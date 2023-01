Lückenkemper springt Fußballern zur Seite: "Am Ende sind wir Athleten die Gearschten"

Gina Lückenkemper fühlt mit den Fußball-Nationalspielern, die bei der WM in Katar immer wieder zu politischen Themen befragt wurden.

Der Umstand, dass Sportlern die Hände gebunden sind, was den Austragungsort von Wettbewerben angeht, stößt Sprint-Star Gina Lückenkemper sauer auf.

„Am Ende sind wir Athleten, blöd gesprochen, in so einer Situation immer die Gearschten, weil wir da kein Mitspracherecht haben. Wir sind nicht diejenigen, die entscheiden, wo ein Wettkampf stattfindet“, polterte Deutschlands Sportlerin des Jahres 2022 im Interview mit dem Deutschlandfunk .

Lückenkemper springt Fußball-Stars zur Seite

Lückenkemper spricht damit an, dass Profi-Athleten oftmals die Zeit fehle, sich politischen oder gesellschaftlichen Themen eingehender zu widmen. Sie sprang damit den Fußball-Stars zur Seite, die immer wieder auf ebensolche Aspekte angesprochen worden sind.

Die Situation sei schwierig gewesen, „weil sie einfach gefühlt, egal was sie gemacht haben, es niemandem recht machen konnten. Und das ist auch etwas, was nicht ohne ist für die Sportler und auch definitiv nicht spurlos an den Sportlern vorbeigeht.“