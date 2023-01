NFL: Vom Champion zum Trümmerhaufen! Rams sind schlechtester Super-Bowl-Sieger der Geschichte

Nach dem Triumph im Februar ist jetzt klar: So schlecht wie die Los Angeles Rams war noch nie ein Super-Bowl-Gewinner. Wie konnte es so weit kommen?

Nicht einmal ein Jahr ist es her, dass die Rams daheim in Inglewood den NFL-Titel holten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

NFL: Rams schlechtester Super-Bowl-Champion der Geschichte

Denn was die reine Siegquote angeht, war noch nie ein Super-Bowl-Gewinner in der Folgesaison so schwach wie die Rams 2022. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Noch nie gewann ein Super-Bowl-Champion in der Folgesaison weniger als sechs Partien. Und selbst wenn L.A. am letzten Spieltag gegen die Seahawks noch gewinnt - 35,3 Prozent Siegquote wäre immer noch der schlechteste Wert der Geschichte für einen Meister. Aktuell liegen die Rams auf Kurs 29,4 Prozent.

Champion rüstet auf - und vergeigt Start

In Los Angeles allerdings kam Robinson nie so wirklich an - was ins Bild der gesamten Saison passte.