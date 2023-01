Slalom in "GAP": Straßer stürzt, Kristoffersen siegt

Linus Straßer wirft beim Weltcup-Slalom in Garmisch-Partenkirchen nach starker Leistung das Podest weg. Der Deutsche scheidet nach hervorragender Zwischenzeit aus.

Skirennläufer Linus Straßer hat beim Weltcup-Slalom in Garmisch-Partenkirchen die große Chance auf eine Podestplatzierung verpasst.

„Ich wollte um den Sieg mitfahren. Genauso bin ich gefahren. Wenn man sich so am Limit bewegt, dann passieren Fehler. Leider ist es mit dem Ausscheiden geendet“, sagte Straßer in der ARD.