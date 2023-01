Anzeige

FC Bayern zunächst ohne neun Spieler nach Katar ins Trainingslager - Sonderurlaub für Quintett Bayern reist ohne Neun nach Katar

Sommer zu Bayern? Darum könnte es jetzt schnell gehen

SPORT1

Bereits am Freitag geht es für einige Bayern-Stars nach der Weltmeisterschaft erneut nach Katar. Das Winter-Trainingslager in Doha treten allerdings nicht alle Spieler an, mancher stößt aber vor Ort noch dazu.

Ohne neun Spieler wird sich der FC Bayern am Freitagvormittag auf den Weg ins Winter-Trainingslager nach Doha machen.

Während die DFB-Stars um Thomas Müller, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co. nach der WM-Blamage erneut nach Katar reisen, tritt unter anderem Sadio Mané wie geplant die Reise in den Wüstenstaat nicht mit an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Anzeige

Der Senegalese arbeitet seit seiner Verletzung aus dem Bundesligaspiel gegen Werder Bremen an einem Comeback, wird die Reha allerdings weiterhin in München fortsetzen. Wie die L‘Équipe zuletzt berichtete, verlaufe Manés Heilungsprozess nach Plan, sodass ein Einsatz im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals bei PSG realistisch erscheint.

Auch die Langzeitverletzten Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) und Lucas Hernandez (Kreuzbandriss) werden nicht mit nach Doha fliegen, ebenfalls soll Bouna Sarr nach längerer Verletzungspause weiterhin individuell in München trainieren.

Bayern-Quintett stößt erst in Katar zur Mannschaft dazu

Erst in Katar zur Mannschaft stoßen soll das Bayern-Quintett, welches es bei der WM unter die besten vier Mannschaften der Welt geschafft hat.

So genießen Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Kingsley Coman (alle Frankreich), Nouassir Mazraoui (Marokko) und Josip Stanisic (Kroatien) derzeit noch verlängerten Sonderurlaub, nachdem die fünf Bayern-Profis bis zum Schluss mit ihren Nationen bei der WM vertreten waren.

In der Bundesliga geht es für die Münchner dann am 20. Januar weiter, wenn RB Leipzig den Rekordmeister zum Topspiel empfängt (Bundesliga: RB Leipzig vs. FC Bayern, 20. Januar ab 20:30 Uhr im Liveticker).

Alles zur Bundesliga auf SPORT1:

9-Tore-Spektakel: Irres Spitzenspiel zwischen RB und Bayern