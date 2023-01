Premier League: Nächster Schock für Klopp! Liverpool droht langfristiger Ausfall von Virgil van Dijk

Nach Niederlage: Klopp mit Vorwurf an Gegner

Der nächste große Rückschlag für Jürgen Klopp und den FC Liverpool bahnt sich an!

Die ohnehin schon kriselnden Reds hinken der Erwartung in dieser Saison deutlich hinterher und müssen nun laut einem Bericht der englischen Times wohl den nächsten schmerzlichen Verlust hinnehmen.

Ausgerechnet Abwehrchef Virgil van Dijk droht verletzt auszufallen. Bei Liverpools 1:3-Niederlage gegen Brentford am Montag war der 31-Jährige in der Halbzeit wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt worden.

Demnach befindet sich der Oberschenkelmuskel nach erneuten Untersuchungen in einem schlechteren Zustand, als die Einschätzungen am Montag ergaben.

Liverpool-Trainer Klopp gab zunächst Entwarnung

Nun scheint es eben dort mehr als bloß „Intensität“ gewesen zu sein, wodurch der Niederländer Spiele in gleich drei Wettbewerben zu verpassen droht.

Verpasst van Dijk sogar CL-Achtelfinale gegen Real Madrid?

Am 7. Januar empfangen die Reds im FA Cup Wolverhampton, bevor es am 14. Januar bei Brighton & Hove Albion in der Premier League weitergeht.