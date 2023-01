Tote Renn-Legende Ken Block: 16 Jahre alte Tochter nimmt bewegend Abschied

„Er war meine ganze Welt“

Ihr Vater sei immer sei immer für sie und den Rest der Familie da gewesen, fügte sie an: „Keine Worte können beschreiben, wie sehr mein Vater für ein erstaunlicher Mensch war. Er lebte so viele Leben, hat in 55 Jahren mehr erreicht als die meisten Menschen in zehn Leben und lebte sein Leben jeden einzelnen Tag in vollen Zügen.“