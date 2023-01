Zverev führt Davis-Cup-Team an - Krawietz wird Vater

Topspieler Alexander Zverev führt das deutsche Aufgebot für die Davis-Cup-Qualifikationsrunde in Trier an.

Topspieler Alexander Zverev führt das deutsche Aufgebot für die Davis-Cup-Qualifikationsrunde in Trier an. Wie der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Mittwoch mitteilte, wurde der 25-Jährige von Bundestrainer Michael Kohlmann für die Partie am 3./4. Februar gegen die Schweiz nominiert.