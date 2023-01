Skilanglauf: Kläbos vierter Streich - Moch auf Rang 15

Kläbo gewinnt auch die 20 km in Oberstdorf © AFP/SID/ODD ANDERSEN

Langlauf-Star Johannes Hösflot Kläbo bleibt bei der Tour de Ski eine Klasse für sich. Der Titelverteidiger aus Norwegen gewann in Oberstdorf auch die vierte Etappe über 20 Kilometer und baute seine Führung in der Gesamtwertung aus. Vier Siege zum Tour-Start hatte zuvor nur der Russe Sergej Ustjugow geschafft, der 2016/17 sogar die ersten fünf Teilstücke für sich entschied.

Ein ganz starkes Rennen zeigte erneut Friedrich Moch. Der 22-Jährige aus Isny war mit einem Rückstand von 1:17 Minuten auf Kläbo in den Verfolger gegangen, schloss schnell zur Spitzengruppe auf und lag bei der Zwischenzeit nach 11,2 Kilometern sogar in Führung. Am Ende kam Moch als 15. mit einem Rückstand von nur 6,7 Sekunden ins Ziel.